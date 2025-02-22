İmamoğlu'nun diploması iptal edildi iddiasına CHP'den açıklama

Ekrem İmamoğlu'nun 'diploması iptal edildi' iddiasına CHP'den jet açıklama geldi.

Veryansın TV'den aktarılan İmamoğlu'nun diplomasını YÖK İptal etti iddiasına yanıt CHP'li 28. Dönem İstanbul Miletvekili Avukat Turan Taşkın Özer'den geldi.

Özer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının YÖK tarafından iptal edildiği bilgisi doğru değildir. Çünkü YÖK’ün diploma iptal etme gibi bir yetkisi yoktur. Yalan haberler ve manipülasyonlara karşı kamuoyunu uyarıyorum."