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İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni gelişme: Mahkeme üniversiteden ayrıntılı izah istedi

İstanbul İdare Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili olarak üniversiteden eksik ya da mevzuata aykırı hususların hangi açıdan yokluk ve açık hata hali oluşturduğunun 'ayrıntılı olarak' izah edilmesini istedi

Haber Merkezi
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İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni gelişme: Mahkeme üniversiteden ayrıntılı izah istedi
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İstanbul 5. İdare Mahkemesi halen Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili olarak üniversiteden ayrıntılı izah istedi.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre idare mahkemesi, 'yürütmeyi durdurma' davası kapsamında İstanbul Üniversitesi'nden eksik ya da mevzuata aykırı hususların hangi açıdan 'yokluk' ve 'açık hata hâli' oluşturduğunun ‘ayrıntılı olarak’ izah edilmesini talep etti.

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