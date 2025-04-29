İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı

Ekrem İmamoğlu'nun gittiği "Le Meridien Hotel"in kamera görüntülerinin kapatıldığı tarihte otel müdürü olan Sinan Udil ve Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora Uğurlu hakkında "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma no:2024/228233 sayılı soruşturma kapsamında; "Le Meridien" isimli otel in suç tarihlerinde , otel müdürlüğü görevinde bulunan Sinan Udil isimli şahıs ile Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora OĞURLU hakkında Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu (TCK 281) suçundan gözaltı kararı verilmiştir"