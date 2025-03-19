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İmamoğlu’nun gözaltına alınması: Türkiye Barolar Birliği olağanüstü toplantı kararı aldı

İBB Başkanı İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye Barolar Birliği, "Hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını, insan hak ve özgürlüklerini her koşulda savunmaya devam edeceğiz" ifadeleriyle yarın Olağanüstü Baro Başkanları toplantısı yapma kararı aldı.

Haber Merkezi
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İmamoğlu’nun gözaltına alınması: Türkiye Barolar Birliği olağanüstü toplantı kararı aldı
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Türkiye Barolar Birliği, yarın Olağanüstü Baro Başkanları toplantısı yapma kararı aldı. 

Türkiye Barolar Birliği Ekrem İmamoğlu ve beraberinde yaşanan gözaltı kararları sonrası yaptığı açıklamada "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart 2025 sabah saatlerinde, daha önceden başlatıldığı anlaşılan soruşturmalar kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da bulunduğu yüzü aşkın kişi hakkında gözaltı kararı verildiği yönünde açıklama yapmıştır. Olayların yaşanma şekli; Başsavcılık açıklamasında kullanılan ifadeler, metro seferlerine kısıtlama getirilmesi, bazı cadde ve sokaklara girişlerin engellenmesi, toplantı yasağı konması, gözaltına alınanlar için avukatla görüşme yasağı uygulanması hukuka aykırılık kaygılarını artırmaktadır" ifadelerini kullandı.

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