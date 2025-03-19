İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden Marmaris Belediye Başkanı'na soruşturma açıldı

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto edenler arasında bulunan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, polisin biber gazlı müdahalesinin ardından polisin üzerine yürüdü. Ünlü hakkında, gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden CHP'liler Muğla'da, CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

EKOL TV'de yer alan habere göre topluluk daha soran sloganlar atarak Muğla Adliyesi'ne yürüdü. Adliye önünde polis barikatıyla karşılanan grup protestolarına devam etti.

Soruşturma başlatıldı

Yaşanan arbede de biber gazı kullanıldı. Polisin biber gazından etkilenen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Belediye başkanıyım lan ben, ahlaksız adam niye sıkıyorsun" diyerek polisin üzerine yürüdü. Barikata vuran Ünlü, olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışıldı.

Ünlü hakkında gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.