  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden Marmaris Belediye Başkanı'na soruşturma açıldı
Takip Et

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden Marmaris Belediye Başkanı'na soruşturma açıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto edenler arasında bulunan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü polisin biber gazlı müdahalesinin ardından polisin üzerine yürüdü. Ünlü hakkında, gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden Marmaris Belediye Başkanı'na soruşturma açıldı
Takip Et

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto edenler arasında bulunan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, polisin biber gazlı müdahalesinin ardından polisin üzerine yürüdü. Ünlü hakkında, gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden CHP'liler Muğla'da, CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

EKOL TV'de yer alan habere göre topluluk daha soran sloganlar atarak Muğla Adliyesi'ne yürüdü. Adliye önünde polis barikatıyla karşılanan grup protestolarına devam etti.

Soruşturma başlatıldı

Yaşanan arbede de biber gazı kullanıldı. Polisin biber gazından etkilenen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Belediye başkanıyım lan ben, ahlaksız adam niye sıkıyorsun" diyerek polisin üzerine yürüdü. Barikata vuran Ünlü, olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışıldı.

Ünlü hakkında gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

Özgür Özel’den Saraçhane çağrısı: Dost olmayana kaygı vereceğizÖzgür Özel’den Saraçhane çağrısı: Dost olmayana kaygı vereceğizGündem
İYİ Parti 81 il başkanından açıklama: Darbe dönemini aratmayan saçmalığı sokak sokak anlatacağızİYİ Parti 81 il başkanından açıklama: Darbe dönemini aratmayan saçmalığı sokak sokak anlatacağızGündem
Gözaltına alınan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe kimdir?Gözaltına alınan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe kimdir?Gündem
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekrem İmamoğlu açıklamasıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekrem İmamoğlu açıklamasıGündem

 

Gündem
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan ikinci mesaj: Moralim gayet iyi, herkesin de morali iyi olsun
İmamoğlu'ndan ikinci mesaj: Moralim gayet iyi, herkesin de morali iyi olsun
CHP milletvekillerinden Meclis'ten parti genel merkezine 'İmamoğlu' yürüyüşü
CHP milletvekillerinden Meclis'ten parti genel merkezine 'İmamoğlu' yürüyüşü
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na destek ziyareti
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na destek ziyareti
Avrupa’dan İmamoğlu’na destek! Milletvekilleri ve belediye başkanları video mesaj gönderdi
Avrupa’dan İmamoğlu’na destek! Video mesaj gönderdiler
Fahrettin Altun'dan açıklama: Cumhurbaşkanımızın hukukunu koruyacağız
Fahrettin Altun'dan açıklama: Cumhurbaşkanımızın hukukunu koruyacağ
Özgür Özel’den Saraçhane çağrısı: Dost olmayana kaygı vereceğiz
Özgür Özel’den Saraçhane çağrısı: Dost olmayana kaygı vereceğiz