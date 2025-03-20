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İmamoğlu'nun gözaltındaki basın danışmanı Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Murat Ongun da yer alıyor. Ongun'un mal varlığına el konulduğu öğrenildi.

Haber Merkezi
AA
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İmamoğlu'nun gözaltındaki basın danışmanı Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hakimliğince el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda temin edilen MASAK raporları uyarınca, Ongun'un mal varlığına savcılığın talebi üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca el konuldu.

87 şüpheli gözaltında

Yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 83 şüphelinin gözaltına alındığı, 10 şüphelinin firari olduğu, 7 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan yürütülen soruşturmada yine İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 7 şüpheliden 4'ünün gözaltına alındığı, 3 şüphelinin ise firari olduğu belirlendi.

Cübbeli Ahmet'in damadının ağabeyinin de mal varlığına el konuldu

Murat Ongun'un yanı sıra soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cübbeli Ahmet adıyla tanınan Ahmet Ünlü'nün damadının ağabeyi olduğu bilinen Mehmet Muhittin Palazoğlu'nun mal varlığına da el konuldu. 

Öte yandan Murat Kapki, Ahmet Köksal ve Hüseyin Köksal’ın da tüm mal varlıklarına el konulduğu öğrenildi. 

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