İmamoğlu'nun "gözaltındakilere kötü muamele yapıldı" iddialarına EGM'den açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, Türk polis teşkilatının, yasa dışı eylemlere karşı görevini büyük bir özveri, sabır ve sağduyuyla yerine getirdiği belirtildi.

Gösteri ve eylemlerde gözaltına alınan kişilerle ilgili işlemlerin yasal mevzuat çerçevesinde titizlik ve hassasiyetle yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından kasıtlı olarak gözaltına alınanlarla ilgili 'kötü muamele' yapıldığı paylaşımları yapılmaktadır. Bu aşağılık bir yalandır. Polisimize yapılan bu iftirayı atan ve yayanlarla ilgili olarak yasal işlemler başlatılmıştır." denildi.

İmamoğlu ne demişti?

Tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu "Çok üzülerek duyuyorum ki; gözaltına alınan pırlanta gibi genç evlatlarımıza adına polis diyemeyeceğim bir grup kendini bilmez kötü muamele yapıyormuş. Bunlara polis diyemem çünkü benim şerefli polisim milletin gencecik evlatlarına bu zulmü yapmaz." ifadelerini kullanmıştı.