İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli getiren X'ten açıklama: Karara itiraz ediyoruz

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabı erişime engellendi.

19 Mart’ta gözaltına alınması ve 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından İmamoğlu, sosyal medya hesabından halka sesini duyurmaya çalışıyordu.

İmamoğlu’nun yaklaşık 10 milyon takipçisi olan hesabına ulaşmak isteyen kullanıcılar “Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi” açıklamasıyla karşılaşıyor.

İmamoğlu, en son X hesabından Beyazıt Meydanı’nda düzenlenen CHP mitingine çağrı yapmıştı. İmamoğlu’nun hesabından “Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz. Diplomanı al da gel” ifadelerine yer verilmişti.

Erişim engeline dair X'ten açıklama geldi

X, Global Government Affairs isimli hesaptan, Ekrem İmamoğlu'nun hesabının engellenmesine ilişkin açıklama yaptı.

X received an order to restrict access in Türkiye to the account of the now-detained Mayor of Istanbul. While we have followed Türkiye’s order regarding the account, we strongly disagree with the order and are challenging the order in court. In the spirit of full transparency, we… pic.twitter.com/0b0AufWdQx — Global Government Affairs (@GlobalAffairs) May 8, 2025

"Karara kesinlikle katılmıyoruz ve itiraz ediyoruz"

Açıklamada şöyle denildi:

"Şu anda tutuklu olan İstanbul Belediye Başkanı'nın X hesabına Türkiye'den erişim engellenmesi kararı X’e bildirildi.

Türkiye'nin hesapla ilgili kararını uygulamakla birlikte, bu karara kesinlikle katılmıyoruz ve karara itiraz ediyoruz. Tam şeffaflık ruhuyla, mahkeme kararını ve karara karşı mahkemeye sunduğumuz itirazımızı aşağıda paylaşıyoruz. Mahkeme kararı X’e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bildirildi.

Bu erişim engelleme kararları X’in içerikleri Türkiye'de engellemesini gerektirmektedir ve içerikler dünyanın geri kalanında erişilebilir durumdadır.

"Karara uyulmaması platformun kısıtlanmasına yol açabilir"

Bu kararlara uyulmaması, Türkiye'deki tüm platformun kısıtlanması da dahil olmak üzere ciddi yaptırımlara yol açmaktadır.

X, mahkeme kararına uymakla birlikte mahkeme kararına itiraz etmektedir çünkü platformun Türkiye'de erişilebilir tutulmasının ifade özgürlüğünü ve bilgiye erişimi desteklemek açısından, özellikle doğal afetler ve diğer acil durumlar sonrası, hayati önem taşıdığına inanıyoruz.

Adil yargilama ruhuyla, tüm erişim engelleme kararlarını yerel yasaları dikkate alarak inceliyoruz.

Bu mahkeme kararları ifade özgürlüğü, adil yargılama ilkelerine veya diğer yerel yasalara uygun olmadığında, X mahkemeler nezdinde kullanıcıları korumaya yönelik hükümet talepleri de dahil olmak üzere erişim engelleme kararlarına itiraz etmekte ve etmeye de devam edecektir."

Hesaba neden erişim engeli getirildi?

İmamoğlu'nun hesabının neden kapatıldığı merak edilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararın gerekçesini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hakkından mali ve terör nitelikli suçlardan soruşturma yürütülen ve görevden uzaklaştırılan, halen tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kendisine ait fakat kendisinin kullanmadığı (X) sosyal medya hesabından TCK'nın 214. maddesinin ihlaline vücut verecek nitelikte suç teşkil eden ayrıca başka soruşturma konusu olan eylemlerinin ve kurmuş olduğu suç örgütünün propagandası mahiyetinde paylaşımlara yer verildiği, yapılan incelemede hesabın tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilmeden teknik olarak söz konusu ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi mümkün olamayacağı gözetilerek İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararına istinaden 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesinin 1. ve 3. fıkraları uyarınca şüpheliye ait hesabın tamamına erişimin engellenmesine dair karar verilmiş ve karar uyarınca erişim engeli bugün itibarıyla uygulanmaya başlanmıştır.”