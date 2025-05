İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli getiren X'ten açıklama: Karara itiraz ediyoruz

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabı erişime engellendi.

19 Mart’ta gözaltına alınması ve 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından İmamoğlu, sosyal medya hesabından halka sesini duyurmaya çalışıyordu.

İmamoğlu’nun yaklaşık 10 milyon takipçisi olan hesabına ulaşmak isteyen kullanıcılar “Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi” açıklamasıyla karşılaşıyor.

İmamoğlu, en son X hesabından Beyazıt Meydanı’nda düzenlenen CHP mitingine çağrı yapmıştı. İmamoğlu’nun hesabından “Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz. Diplomanı al da gel” ifadelerine yer verilmişti.

X, Global Government Affairs isimli hesaptan, Ekrem İmamoğlu'nun hesabının engellenmesine ilişkin açıklama yaptı.

X received an order to restrict access in Türkiye to the account of the now-detained Mayor of Istanbul. While we have followed Türkiye’s order regarding the account, we strongly disagree with the order and are challenging the order in court. In the spirit of full transparency, we… pic.twitter.com/0b0AufWdQx