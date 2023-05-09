İmamoğlu'nun mitingine saldırı: Bir uzman çavuş gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitingine yapılan taşlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "7 Mayıs'ta Erzurum’da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığında görevli P. Uzm. Çvş. M. Akif Keleş gözaltına alınmıştır. Uzman Çavuş hakkında derhal idari tahkikat başlatılmış, yapılan tahkikat sonucunda sözleşmesi feshedilmiştir. P.Uzm. Çvş. M. Akif Keleş hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021’de 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir." denildi.

Saldırı sonrası miting yarıda kalırken, mitinge gelen 17 kişi de yaralanmıştı.

Gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakıldı

Erzurum Valiliğinden dün yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili kamera kayıtlarını inceleyip, olayla ilgili 19 kişiyi tespit etti.

İlk etapta 13 zanlıyı gözaltına alan polis ekipleri, 2 şüpheliyi daha yakaladı, 4 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1 kişi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 14 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, olaya karışanların tespitinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, olayda yaralanan 17 kişi, kentte tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildi.