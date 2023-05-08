İmamoğlu'nun mitingine saldırı soruşturmasında 13 gözaltı
İBB Başkanı İmamoğlu’nun Erzurum’daki mitingine yapılan saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dünkü Erzurum mitinginde yapılan taşlı saldırı sonrası yapılan soruşturma çerçevesinde tespit edilen 16 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.
Ayrıca, olaylarda yaralanan 12 kişinin hastanelerde yapılan tedavileri sonucu taburcu edildikleri bildirildi.
İmamoğlu'nun miting otobüsünün de isabet aldığı taşlı saldırı sonrası 17 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. (HM-İHA)