  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. İmamoğlu'nun mitingine saldırı soruşturmasında 15 gözaltı
Takip Et

İmamoğlu'nun mitingine saldırı soruşturmasında 15 gözaltı

İBB Başkanı İmamoğlu’nun Erzurum’daki mitingine yapılan saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dünkü Erzurum mitinginde yapılan taşlı saldırı sonrası yapılan soruşturma çerçevesinde tespit edilen 19 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki sorgusunun devam ettiği ve adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Olaylarda yaralanan 12 kişinin hastanelerde yapılan tedavileri sonucu taburcu edildikleri bildirildi.

İmamoğlu'nun miting otobüsünün de isabet aldığı taşlı saldırı sonrası 17 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. (HM-İHA)

 

Bozdağ'dan İmamoğlu'nun mitingine yapılan saldırıyla ilgili açıklamaBozdağ'dan İmamoğlu'nun mitingine yapılan saldırıyla ilgili açıklamaGündem
AK Partili Çelik'ten saldırı açıklamasıAK Partili Çelik'ten saldırı açıklamasıGündem
Kılıçdaroğlu: Saldırının amacı sandıktan uzaklaştırmak, 14 Mayıs'a odaklanınKılıçdaroğlu: Saldırının amacı sandıktan uzaklaştırmak, 14 Mayıs'a odaklanınGündem

 