İmamoğlu'nun mitingine saldırı soruşturmasında 15 gözaltı
İBB Başkanı İmamoğlu’nun Erzurum’daki mitingine yapılan saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dünkü Erzurum mitinginde yapılan taşlı saldırı sonrası yapılan soruşturma çerçevesinde tespit edilen 19 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahısların emniyetteki sorgusunun devam ettiği ve adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
Olaylarda yaralanan 12 kişinin hastanelerde yapılan tedavileri sonucu taburcu edildikleri bildirildi.
İmamoğlu'nun miting otobüsünün de isabet aldığı taşlı saldırı sonrası 17 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. (HM-İHA)