İmamoğlu'nun paylaşımlarını sokakta dağıtan avukat, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının engellenmesinin ardından, İmamoğlu’nun paylaşımlarını çıktı alıp sokaklarda dağıtan ve kendi sosyal medya hesabında paylaşan avukat Burak Saldıroğlu, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Ne oldu?

Ekrem İmamoğlu‘nun X hesabının engellenmesinin ardından, İmamoğlu’nun paylaşımlarını çıktı alıp sokaklarda dağıtan ve kendi sosyal medya hesabında paylaşan avukat Burak Saldıroğlu, sosyal medyadaki bir paylaşımı nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Erdoğan aklı yerinde bir insan olsa utana sıkıla iki büklüm olurdu burada. İnsani duygularını kaybetmiş bir kişidir. https://t.co/E34vJD6M3I — Av. Burak SALDIROĞLU, LL.M. (@av_saldiroglu) March 14, 2025

“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 48 gündür tutuklu bulunan avukat Burak Saldıroğlu, yurtdışı yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak 27 Haziran'da tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla hazırlanan iddianamede, avukat Burak Saldıroğlu’nun “Aklı yerinde bir insan olsa’ şeklindeki ifadesinin, “Cumhurbaşkanı’nın akli dengesinin yerinde olmadığını ima etmek amacıyla kullanıldığı” iddiası yer almıştı.

Saldıroğlu "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti.