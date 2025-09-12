İmamoğlu'nun "sahte diploma" davası 20 Ekim'e ertelendi

18 Mart'ta üniversite diploması iptal edilen ve ertesi günü düzenlenen operasyonla gözaltına alınan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili zincirleme şekilde “resmi belgede sahtecilik” iddiasıyla açılan ve 8 yıl 9 ay hapsi istenen davanın ilk duruşması İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki 1 no’lu duruşma salonuna görüldü. İmamoğlu yaklaşık iki buçuk saat süren bir savunma yaptı. Ayrıca İmamoğlu, savunma sırasında tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’ın da duruşmada savunmasını yapan avukatlar arasında yer almasını talep etti. Mahkeme, söz konusu talebi kabul etti.

“Bu halde savunma vermeyi reddediyorum, cübbem bile yok”

İmamoğlu’nun diğer savunma avukatları önceliğin Mehmet Pehlivan’a verilmesini istedi. Mahkemenin kabul etmesi üzerine SEGBİS ile tutuklu bulunduğu Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’ndan bağlanan Pehlivan şunları kaydetti:

“Öncelikle salonda bulunan tüm katılımcıları ve başkanı selamlıyorum ama en çok da salonda bulunan meslektaşlarımı ve tutsak avukatları selamlıyorum. Şu an yargı tarihinde bir ilk yaşıyoruz… Tutuklu avukat olarak; üzerimde cübbem dahi olmadan, müvekkilimle tek bir kez bile görüşmeden duruşmada hazır edildim. Biz avukatlar olarak savunma görevimizi yaptığımız esnada özgürlüğümüzden de mahrum kalabiliriz. Örneğin ben… Bunun kayıtlarınıza düşmesi Türk Hukuk Tarihi açısından ne kadar değerli olsa da birçok eksiklik nedeniyle bu halde savunma vermeyi reddediyorum. Ayrıca, savunma için yüz yüzelik ilkesi gereği bir sonraki celsede salonda hazır bulundurulmayı talep ediyorum.”

“Bu dava benim nezdimde de milletimizin nezdinde de yok hükmündedir.”

Pehlivan’ın ardından savunmasına son noktayı koyan İmamoğlu, “Milletin kazanacağı ortamda Türkiye kazanacaktır. Diploma iptaliyle uğraşan bu anlayıştan, milletin diplomalarına kıymet veren, hak ettiğini yaşatan, gençlerimin geleceğe umutla bakmasını sağlayacak bir düzene ulaşacağız. Güzel Mehmet kardeşim bir umudum sende, anlıyor musun? Bu dava görülmemesi gereken bir davadır. Benim nezdimde de milletimizin nezdinde de yok hükmündedir.” dedi.

“Bugün İmamoğlu’nun yatay geçiş tarihinin kabul edildiği gün.”

Ardından avukatların savunması alınmaya başlandı. Avukat Hasan Fehmi Demir savunma için söz aldığı sırada “Bugün İmamoğlu’nun yatay geçiş tarihinin kabul edildiği gün.” diyerek ironik bir tesadüfe dikkat çekti. Hakim ise bunun kasıtlı olmadığını savundu.

Duruşmaya kayıt yenilemesi için 20 dakika ara verildi. Aranın ardından İmamoğlu SEGBİS ile bağlanan avukatı Pehlivan’ı selamlayarak “İşaret dilini öğrenmek lazım artık" dedi. Daha sonra savcı, sanık ve avukat savunmalarının ardından, idare mahkemesindeki iptal kararının iptalini içeren dosyanın bir suretini istedi.

“Ben bu iddianameyi tanımıyorum, reddediyorum.”

Savcının talebi ardından son sözleri sorulan İmamoğlu, şunları aktardı:

“Aslında en başta zihnimde oluşan ve kendi savunmamda söze başlarken ifade ettiğim biçimiyle bu iddianameyi anlamak da savunmak da güç... Benim diplomam haksız ve hukuksuz yere iptal edilmiştir. Tabii bunun idare mahkemesinde süren bir kısmı da var. Bu gerçekten kul hakkı yemekten tutun da en acımasız vahşi karar olarak tarihe geçmiştir. Bu işlem İstanbul Üniversitesi’nin tarihinde kara bir lekedir. Bütün bunlara sebep olan, kurumları zorlayan başsavcılık ve bu iddianameyi kaleme alan bir savcı… Bu iddianamenin asıl savcısını ben biliyorum. Kendisi 1 yıldır televizyonlarda bu süreci anlatan bir Cumhurbaşkanı... Özellikle benim şu an içinde olduğum diploma davasının geri döneceğine inanıyorum. Tümüyle boş, bu makamı sizi mahkemeyi meşgul etmemesi gereken bir hususla karşı karşıyayız. Ben bu iddianameyi tanımıyorum, reddediyorum. Küçücük bir ateş gibi gözükebilir bu iddianame ama kocaman bir orman yakabilir. Bu insanların kaleme aldığı iddianame ancak memleketi uçurama atar… Ben çok yüksek bir gayret göstereceğim ama sorumluluk bu ülkenin namuslu hakim ve savcılarınındır. Bu memleketin kurtuluşu bu salonlardadır. En doğru kararı vereceğinize inanıyorum.”

Savunmanın tamamlanmasının ardından hakim duruşmaya 40 dakika ara verdi.

"Düşünen akıl bırak ülkeyi köy bile yönetemez"

Duruşma arasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, bugün tahliye edilen 7 gence ilişkin, “Gençlerin çıkması beni en çok sevindiren şey. İçimizi sızlatan gencecik evlatlarım var. Boş yere esir tutuluyorlar. Bir önceki oturumda öğrendim tahliye edildiklerini. Çok mutlu oldum. Yargı bunu yapamaz yani. 16 devlet kurmuş bir millete yakışmaz bu. Bunu düşünen akıl bırak ülkeyi köy bile yönetemez. Bu zulümdür, zalimliktir” diye konuştu.

"Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklanan ve bugün İBB’ye yönelik mali suçlamalarla ilgili soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermeye çağırıldığı öğrenilen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'la ilgili soruya yanıt veren İmamoğlu, “Zorlandıklarını görüyorum. Emrah’la ilgili bir suç çıkarmaya çalışıyorlar. Şimdi başkaları serbest kalacak, Resul Emrah da serbest kalmasın diye yapıyorlar.” dedi.

Bir sonraki duruşma 20 Ekim’de

Aranın ardından salona gelen hakim, İstanbul 5. idare Mahkemesi’ne müzekkere yazılarak, kararın iptal edilmesi için açılan iptal davası dosyasının bir örneğinin mahkemeye gönderilmesini istedi. Bir sonraki duruşmada tutuklu avukat Mehmet Pehlivan’ın salonda hazır edilmesi talebi ise reddedildi.

Bir sonraki duruşma 20 Ekim, saat 11:00’de Silivri’deki duruşma salonunda yapılacak.