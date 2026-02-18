İmamoğlu'nun "siyasal casusluk" davasında ilk duruşma 11 Mayıs'ta Silivri'de görülecek

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi; Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın "siyasal casusluk" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianameyi kabul etti.

Mahkeme heyetinin düzenlediği tensip zaptına göre davanın ilk duruşması 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 10:00’da Silivri’de görülecek.

İBB davası kapsamında da tutuklu yargılanan İmamoğlu ve Özkan, İBB davasının görüldüğü tarihte aynı zamanda “casusluk” davasında da hakim karşısına çıkacak.