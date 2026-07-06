İmamoğlu'nun 'siyasal casusluk' davasında ara karar!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün’ün ‘siyasal casusluk’ suçundan yargılandığı dava, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedilerek ertelendi.
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Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ, Hüseyin Gün’ün yargılandığı 'siyasal casusluk' davasında mahkeme, tanıklarla ilgili güncel adreslerin tespit edilmesine karar verdi. Öte yandan dava ertelendi.
Tele 1 televizyon kanalına ilişkin sunulan talepleri reddeden mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.
Duruşma 29 Eylül 2026 tarihine ertelendi.