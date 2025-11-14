  1. Ekonomim
Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının paylaşıldığı 'Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' X hesabı, dün mahkeme kararıyla Türkiye'de erişime engellenmişti. Söz konusu hesabın erişim engelinin önüne geçmek amacıyla kullanıcı adı değiştirilmişti. Mahkeme, değişen yeni kullanıcı adı için de erişim engeli getirdi.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabına üçüncü kez erişim engeli getirildi
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına üçüncü kez erişim engeli getirildi.

İmamoğlu’nun paylaşımlarını devam ettirdiği “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” hesabı  “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle dün erişime kapatıldı.

URL değiştirildi

İmamoğlu, sosyal medya hesabının engellenmesinin ardından paylaşımlarını Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı üzerinden sürdürmeye başlamıştı. Ancak kısa süre önce @CBAdayOfisi adlı bu hesaba da erişim engeli getirildi.

Bu ikinci kısıtlama üzerine yeni bir adım atılarak hesap adı güncellendi. Kullanıcı adının sonuna “1” eklenerek @CBAdayOfisi1 şeklinde aktifliğini sürdürdü. Böylece URL değiştiği için önceki erişim engeli kararı bu yeni hesabı kapsamamış oldu. Bu sefer de sonunda 1 konan (CBAdayOfisi1) yeni uzantılı hesaba da erişim engeli geldi.

Ne olmuştu?

Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" ve "Etkili Haber" isimli X hesabına "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin engellenmesi" gerekçesiyle erişim engeli getirildi. Savcılık söz konusu hesapla ilgili soruşturma başlattı. Mayıs 2025'te de İmamoğlu'nun kişisel X hesabına da erişim engeli getirilmişti.

Gündem
