İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın reddi hakim talebi reddedildi

Karara göre, Pehlivan'ın müdafilerinin reddi hakim talebi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda belirtilen yasal nedenlerden olmadığı gerekçesiyle geri çevrildi. Mahkeme, talebin reddinin ardından tutukluluk incelemesine devam etti.

Duruşmada söz alan Pehlivan'ın müdafilerinden avukat Hasan Fehmi Demir, müvekkiline yöneltilen suçlamaların yer, zaman ve mahiyetinin bildirilmediğini belirterek, bunun en temel insan hakkının ihlali olduğunu vurguladı. Demir, "Bu yapılmadığı müddetçe bir savunma yapabilmek, müvekkilin hangi eylemi nedeniyle tutuklandığını bilmek mümkün değildir. Tutukluluk haline sağlıklı gerekçelerle itiraz etmemiz olanaksızdır. Bu durum, adil yargılama ilkelerinin ağır ihlalinin somut bir örneğidir" dedi.

Demir, reddi hakim talebini yazılı olarak da sunacaklarını ifade ederek, "Talebimizin acilen Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Pehlivan'ın diğer avukatı İbrahim Özden Kaboğlu ise tutuklamanın Anayasa'nın 19. maddesinde öngörülen şartlara aykırı olduğunu savundu. Kaboğlu, "Tutuklamaya dayanak iddialar hakkında bilgilendirilmemiş olmamız bile bu işlemin Anayasa'ya ve hukuka açıkça aykırı olduğunu teyit etmektedir. Meslektaşımın beyanlarına katılıyorum" dedi.

Mahkeme kararında, şüphelilerin üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, kolluk tarafından düzenlenen tutanaklar ile dosyadaki diğer bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu kanaatine varıldığını belirtti.

Gerekçede, delillerin henüz tamamen toplanmamış olması, suçun kanunda öngörülen ceza miktarı, kaçma ve saklanma ihtimali, mevcut tutuklama nedenlerinin ortadan kalkmaması ve adli kontrolün yeterli görülmemesi sebepleriyle tutukluluk halinin devamına karar verildiği ifade edildi.

Mahkeme, CMK'nın 108. maddesi uyarınca Pehlivan ve diğer şüphelilerin tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına, kararın Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla şüphelilere ve yakınlarına derhal tebliğine hükmetti. Karar, bildirildiğinden itibaren 2 hafta içinde itiraz edilebilecek.