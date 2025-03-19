İmamoğlu’nun videosu dünyada en çok etkileşim alan içerik oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması, hem Türkiye’de hem de dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Olayın ardından birçok uluslararası medya kuruluşu gelişmeleri yakından takip ederken, sosyal medyada da büyük bir etkileşim yaşandı.

Dijital medya analiz şirketi TubularLabs’in verilerine göre, İmamoğlu’nun gözaltına alındığı anlarda X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaştığı video, son 24 saatte dünya genelinde en fazla etkileşim alan içerik oldu. Video, milyonlarca kişi tarafından izlenirken, çok sayıda paylaşım ve yorum aldı.