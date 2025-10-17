İmamoğlu'nun "yüz yüze yargılanmak istiyorum" talebini kabul eden mahkeme, kararından vazgeçti

İçişleri Bakanlığı, 2022 yılında Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na şikâyet dilekçesi vererek, Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde, 2015 yılında düzenlenen bir ihale için suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma sonunda, İmamoğlu hakkında, Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “ihaleye fesat” davası açıldı.

Mahkeme, İmamoğlu hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talep edilen davanın 409 gün içinde sonuçlandırılmasını hedefledi.

Ancak davanın açılmasının üzerinden geçen yaklaşık 3 yıl ve görülen 11 duruşmaya rağmen bir karar çıkmadı. Savcılık makamı, 2 bilirkişi raporundan sonra ara karar verilmesine rağmen, yargılama heyetine 5 celsedir mütalaa sunamadı.

Davanın mütalaa bekleyen hâkimi, geçtiğimiz 20 Haziran'da yayımlanan son HSK kararnamesiyle Diyarbakır'a tayin edildi.

Yeni görevlendirmelerin henüz yapılmaması sebebiyle, geçtiğimiz 11 Temmuz’da görülen duruşmada, geçici hâkim ve savcı yer aldı.

İmamoğlu, avukatları aracılığıyla, geçici heyetten bir sonraki celseye SEGBİS yoluyla değil, fiziken katılmak istediğini beyan ederek, bu yönde ara karar verilmesini talep etti.

İmamoğlu’nun talebini kabul eden geçici heyet, İmamoğlu'nun 24 Ekim 2025 gününe ertelediği duruşmada hazır edilmesi için Marmara Ceza İnfaz Kurumu’na müzekkere yazılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

"Fiziki katılım" reddedildi

İmamoğlu, 14 Ekim’de avukatları Kemal Polat ve Nusret Yılmaz aracılığıyla davaya bakan mahkemeye dilekçeyle başvurarak, Büyükçekmece Adliyesi’ndeki duruşma salonunun yetersizliği nedeniyle yaşanılması muhtemel yoğunluk vb. sorunlar nedeniyle, savunma hakkının uygun koşullarda kullanılabilmesini temin amacıyla duruşmanın Silivri Ceza İnfaz Kurumu 1 No’lu Duruşma Salonu’na alınmasının yönünde talepte bulundu.

Mahkemeye sunulan dilekçede, “Ancak sayın mahkemenizce bu talebimiz reddedilmiş ve daha önce verilmiş bulunan ara kararından rücu edilerek, Marmara Ceza İnfaz Kurumu’na yazılan müzekkerenin işlemsiz iadesi istenmiştir. Tarafımızca duruşmada müvekkilin hazır bulunacağı beyan edilmiş olmasına rağmen, talebimizin aksine önceki ara kararından rücu edilmiş olması, müvekkil yönünden yeni bir hak ihlali oluşturacağı gibi, duruşmanın daha uygun fiziki koşullarda yapılması talebi adeta cezalandırılmıştır” denildi.

Avukatlardan itiraz

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. Maddesi ile Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay içtihatlarına atıf yapılan dilekçede, “Müvekkil Ekrem İmamoğlu, önceki dilekçelerimizde de açıkladığımız gibi, 24.10.2025 günlü 11. duruşmada, sayın mahkeme huzurunda SEGBİS ile bağlanarak değil, bizzat fiziken hazır bulunarak beyanlarını sunmak, savunmasını yapmak, hukuki dinlenilme hakkını kullanmak istemektedir ve bu isteğini tarafımıza yazılı olarak da iletmiş olup, müvekkilimizin yazılı talebini de sayın mahkemeye dilekçemiz ekinde sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

İmamoğlu'ndan yazılı talep

İmamoğlu, kendi el yazısıyla kaleme aldığı ve dilekçe ekiyle mahkemeye sunulan talebinde şu ifadelere yer verdi:

“Hakkımda 2023 yılının başında açılmış olan Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam etmekte olan dava sürecinde, dosya tamamlanmış ve mahkemenin tayin ettiği iki ayrı bilirkişi heyet raporuyla da ihaleye fesat suçunun oluşmadığı ve bir kamu zararı bulunmadığı ortaya konmuş olmasına rağmen, bir karar vermeyi bırakın, savcılık tarafından esas hakkındaki mütalaanın dahi 20 Kasım 2024 tarihinden bu yana verilmemiş olması nedeniyle, maalesef sürekli ertelenen bir dava süreci ile karşı karşıyayım.

Karşı karşıya kaldığım bu ‘yargılanamama’ nedeniyle, sayın mahkeme huzurunda bizzat hazır bulunarak kendimi ifade etmek, mahkeme huzurunda savunmalarımı yüz yüze yapmak istiyorum. Bu nedenle 24.10.2024 tarihli duruşmada, Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bizzat hazır bulundurulmam yönündeki talebimi el yazımla da dile getirdiğim haliyle, sayın mahkemeye yeniden verecek olduğunuzu bildiğim dilekçeniz ekinde ivedilikle sunmanızı rica ederim.”