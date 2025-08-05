İmralı Adası’nda 'Anıt Mezar' yapılacak: İşte maliyeti...

Adalet Bakanlığı’na bağlı İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından İmralı Adası’na yapılacak “Anıt Mezar” için 21 Temmuz 2025 tarihinde pazarlık usulüyle yapıldı. Kamu İhale Kurumu (EKAP) sisteminde yayımlanan ihale sonuç ilanına göre, ihaleyi, İstanbul merkezli LİK Yapı İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 14 milyon 580 bin TL bedelle aldı.

İhale, Kamu İhale Kanunu’nun 21/C maddesi uyarınca, "Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması" gerekçesiyle pazarlık usulüyle düzenlendi. Bu usul, ilana çıkılmadan ve sınırlı sayıda firmaya davet gönderilerek yapılan ihalelerde uygulanabiliyor.

Proje süresi 90 gün

İhale kapsamında sadece bir firma teklif sundu. EKAP verilerine göre, dört firma ihale dokümanını indirdi ama yalnızca LİK Yapı İnşaat teklif verdi. Sözleşme, 29 Temmuz 2025 tarihinde imzalandı. Proje süresi 90 gün olarak belirlendi ve işin 27 Ekim 2025 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

İhale ilanında, anıt mezarın yapılacağı yer, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun bulunduğu İmralı Adası olarak yer aldı.

İhaleyi kazanan şirket LİK Yapı İnşaat’ın merkezi Ataşehir İstanbul’da bulunuyor. Projenin teknik içeriği, mimari planı ya da yapılacak yapının detayları kamuya açık ihale belgelerinde gösterilmedi.

Menderes ve arkadaşlarının manevi hatırası için...

Adalet Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Anıt mezar, idam edilen ve ilk olarak İmralı Adası'nda defnedilen dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun "manevi hatırası için" yaptırılacak.

Önce İmralı’ya gömülmüşlerdi

27 Mayıs 1960 Darbesi ile gözaltına alınan dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, İmralı Cezaevi'nde 1961’de asılarak idam edildi. Menderes ve arkadaşları, İmralı Adası'nda toprağa verildi.

Ölümlerinden 29 yıl sonra, 1990 yılında çıkarılan yasa ile Adnan Menderes ve arkadaşlarının itibarları iade edilerek İmralı Adası'nda bulunan naaşları, dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da katıldığı devlet töreniyle 17 Eylül 1990’da İstanbul Topkapı’da yapılan anıt mezara taşındı.

Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idam edildikten sonra İmralı’da ilk gömüldükleri mezarların olduğu bölgenin atıl durumda bulunması nedeniyle Adalet Bakanlığı çalışma yapılacağını açıklamıştı.

Sırrı Süreyya Önder gündeme getirdi

Menderes ve arkadaşlarının ilk gömüldükleri yer olan mezarlığın bakımsızlığını, hayatını kaybeden eski TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder gündeme getirmişti. DEM Parti İmralı heyetinde yer alması nedeniyle terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'daki cezaevinde görüşme yapan Sırrı Süreyya Önder, Menderes ve arkadaşlarının ilk gömüldükleri mezar başında çekilen fotoğrafını kamuoyuyla paylaşmış, bunun üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, alanda bakım yapılacağını açıklamıştı.