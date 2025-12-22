İmralı heyeti, Bakan Tunç ve Kurtulmuş ile görüşecek

TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Mithat Sancar ve avukat Özgür Faik Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti, 23 Aralık Salı günü saat 10.30'da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Adalet Bakanlığı'nda görüşecek.

Heyet, Bakan Tunç ile görüşmenin ardından saat 12.30'da ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret edecek.