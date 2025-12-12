İmralı heyeti, bugün Devlet Bahçeli ve Ali Babacan ile görüşecek

DEM Parti'nin Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan İmralı heyeti bugün peş peşe DEVA Partisi ve MHP liderleriyle görüşecek.

Heyet önce DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bu partinin genel merkezinde bir araya gelecek.

Ardından da heyet Meclis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Partiler nihai raporlarını sunuyor

İlk toplantısını 5 Ağustos'ta yapan süreç komisyonundaki partiler birer birer raporlarını sunmaya başladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 21 Kasım'daki komisyon toplantısında, nihai raporunun hazırlanması için komisyondaki partilerden teklif ve görüşlerini TBMM Başkanlığına iletmelerini istemişti.

MHP'nin görüş ve önerilere ilişkin raporu 120 sayfadan oluştu.

Komisyon üyesi olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Hukuken yapılacaklar şarta bağlı. Örgütün tamamen dağıtılması, silahların teslim edilmesi ve bu hususun güvenlik güçleri tarafından tespit edilmesi gerekiyor" dedi.

DEM Parti ise 99 sayfalık raporunu 10 Aralık'ta komisyon başkanlığına sundu.