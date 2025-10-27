İmralı heyeti Erdoğan’a hangi başlıklarla gidecek?

BESTİ KARALAR

İmralı Heyeti, Erdoğan’a süreçle ilgili yasal adımların atılmasını öneren başlıkları sunacak. Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu süreçle ilgili Dışişleri Bakanı ile Adalet Bakanı’nı dinleyecek. Emlak vergisinde fahiş fiyatların önüne geçmek için hazırlanan alternatif düzenlemelerin son hâli Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak.

Meclis’te 2026 yılı bütçe maratonu Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinde üçüncü kez İmralı heyetini 30 Ekim Perşembe günü kabul edecek. Görüşmede İmralı heyeti, süreçle ilgili yasal adımların atılması konusunda Meclis’in harekete geçmesini talep edecek ve bu adımların sürecin ilerlemesi aşamasında önemli olduğuna dikkat çekecek. Tutuklu ve hükümlü bulunan DEM’li yöneticilerin de serbest kalması konusunu gündeme taşıyacakları belirtiliyor.

Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 30 Ekim Perşembe günü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u dinleyecek. Bakan Fidan özellikle süreçle ilgili Suriye’deki gelişmelerle, Bakan Tunç ise hayata geçmesi gereken yasal düzenlemelerle ilgili sunum yapacak. Son hâli Erdoğan’a sunulacak.

Meclis’te bu hafta 2026 yılı bütçe maratonu Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, teklifin geneli üzerindeki görüşmelere katılacak. Cuma günü ise Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu ile Sayıştay bütçelerini görüşecek. AK Partili kurmaylar, emlak vergisinde yaşanan fahiş fiyatların önüne geçmek için yapılacak düzenlemeye son halini vermek amacıyla yeniden bir araya gelecekler.

Alternatif hazırlanacak emlak vergisine müdahale ya arsa birim fiyatlarına yapılacak, ya da mevcut emlak vergisiyle karşılaştırma yöntemine gidilecek. 2026’da uygulanacak emlak vergileriyle ilgili düzenlemenin son hâli Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. Düzenleme, 4 Kasım’da Genel Kurul’da görüşmeleri başlayacak olan torba yasa teklifine eklenecek.