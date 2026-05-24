İmralı heyeti, Öcalan'ı ziyaret etmek için adaya doğru yola çıktı
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı adasına doğru yola çıktı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yola çıktı.
Heyette DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu Avukatı Faik Özgür Erol yer alıyor.
İmralı'ya son ziyaret 27 Mart'ta yapılmıştı. Öcalan, heyet ile 1,5 ay sonra tekrar görüşecek.
Görüşmenin ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.