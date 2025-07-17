İmralı Heyeti siyasi parti turlarına yeniden başladı, ‘hukuki zemin’ vurgusu yaptı

Adalet Bakanlığında yaklaşık 45 dakika süren görüşme sonrası yapılan açıklamada, İmralı Heyeti sürecin ilerlemesinde ‘hukuki zemin’ vurgusu yaparken, görüşmenin verimli geçtiğini belirtildi.

İmralı Heyetinden Pervin Buldan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada sürecin geldiği aşamanın hem siyasi hem hukuki anlamda ele alındığını ve bundan sonraki sürece ilişkin değerlendirme yaptıklarını belirterek,” Komisyon aşamasına girdiğimiz bu süreçte Sayın Adalet Bakanı’nın önemli bir görevi ve rolü olacağı kanaatini taşıyoruz. Dolayısıyla kendisine bu sürecin hukuki zeminde yürütülmesinin önemli olduğunu ifade ettik. Kendisi de her türlü desteği zaten şimdiye kadar sunduğunu ama bundan sonra bu süreç içerisinde sürecin ilerlemesi açısından hukuki ve yasal zeminde yürümesi için görev üstleneceğini ifade etti. Bu anlamıyla önemli bir görüşme oldu” dedi.

“Olumlu ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM’deki makamında bir araya gelen İmralı Heyetinin yaklaşık 40 dakika süren görüşmesinin ardından açıklamaya yapan Pervin Buldan, çok olumlu ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Sürecin geldiği aşama ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduklarını kaydeden Buldan, “Sayın Bahçeli’nin sürece dair olumlu ve pozitif görüşlerini bir kez daha dinledik. Ben bu süreçten sonra aşama aşama hem Sayın Bahçeli ile, hem de diğer muhalefet partilerinin ve Cumhur İttifakının bileşenleriyle aktörleriyle görüşmelerimizin devam edeceğini ifade etmek istiyorum. Komisyon aşamasında da birbirimize, istişareye, ortak bir tutuma ihtiyaç var. Bu sürecin bir barış sürecine en kısa zamanda evrilmesi için gereken her türlü desteği ve mücadeleyi vereceğiz” dedi.