İmralı heyetinde yer almamıştı: Ahmet Türk hastaneye kaldırıldı

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder'in ardından, İmralı heyetindeki bir başka isim olan Ahmet Türk'ün de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan Salı akşamı aort damarı yırtılması şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Hastane yolunda kalbi duran Önder, 12 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma kaldırıldı. Önder'in hayati riskinin devam ettiği bildirildi.

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti'nin İmralı heyetinde bulunan Ahmet Türk'ün de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Sağlık soruları nedeniyle heyette yer alamadı

Amida Haber'in aktardığı bilgilere göre, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, sağlık sorunları nedeniyle Ankara'da tedavi altında alındı. Türk, uzun süredir kalp sorunu yaşıyordu.

Öte yandan Pervin Buldan ve Asrın Hukuk Bürosu'ndan Avukat Faik Özgür Erol, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere bugün İmralı’ya gitti. Türk’ün sağlık sorunları nedeniyle heyette yer almadığı öğrenildi.