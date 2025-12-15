İmralı heyetinden Adalet Bakanlığı ve AK Parti'den randevu talebi

CHP ve DEM Parti İmralı heyeti arasında 16 Aralık Salı günü yapılması planlanan görüşme, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Ayrıca DEM Parti İmralı Heyeti, AK Parti ve Adalet Bakanlığı'ndan görüşme için randevu talep etti.

Heyet, 12 Aralık Cuma günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşmüştü.

Bu ziyaretlerde heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer almıştı.