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İmralı heyetinden Öcalan ile görüşme sonrası açıklama

DEM Parti heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, sürecin yeni bir aşamaya geçtiğini, barış ve çözüm için herkesin sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi
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İmralı heyetinden Öcalan ile görüşme sonrası açıklama
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirdi. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluşan heyetin yaptığı görüşmesi 2 buçuk saat sürdü.

Görüşme sonrası yazılı açıklama yapan heyet, Öcalan'ın görüşmede 'sürecin yeni bir aşamaya geçtiğini vurguladığı' belirtildi.

Heyetin açıklamasının tamamı şöyle:

 

"Bugün heyet olarak İmralı Cezaevinde Sayın Abdullah Öcalan ile iki buçuk saat süren oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Sayın Öcalan sağlık ve moral olarak gayet iyiydi. Görüşmemizde sürecin yeni bir aşamaya geçmekte olduğunu vurguladı. Atılacak yeni adımlarla birlikte sürecin gereklerini yerine getirme hususunda herkese, hepimize sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

Heyet üyelerimizin Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştireceği görüşmeye büyük önem verdiğini belirterek, bu görüşmenin tarihi nitelikte olduğunu dile getirdi. Benzer biçimde TBMM’de kurulacak olan komisyonun da barış ve çözüm yönünde büyük bir rol oynayacağını vurguladı.

Bu sürecin bütünlüklü olarak Türkiye’nin demokratikleşme sürecine yapacağı katkıya duyduğu umudun, güvenin ve inancın son derece güçlü olduğunu gördük.

Bugün Kürdistan Bölgesel Yönetimi topraklarında metan gazı zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden askerler olduğu bilgisini görüşme esnasında aldık. Bu olay Sayın Öcalan’da ve hepimizde derin bir üzüntü yaratmıştır. Bu vesileyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Saygılarımızla"

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