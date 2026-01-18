İmralı Heyeti'nden Öcalan'la yapılan görüşmeye ilişkin açıklama

DEM Parti İmralı Heyeti, 17 Ocak 2026’da İmralı Cezaevi’nde Abdullah Öcalan’la yaklaşık 2,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından 18 Ocak’ta yapılan yazılı açıklamada, Öcalan’ın Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ne bağlılığını dile getirdiği ve 27 Şubat perspektifinin geçerliliğini sürdürdüğünü ifade ettiği aktarıldı.

Açıklamada, sürecin ilerletilmesi için gerekli adımların atılmasının önemine dikkat çekilirken, görüşmenin ana gündeminin Suriye’de yaşanan son gelişmeler olduğu aktarıldı. Öcalan’ın, bölgedeki çatışmalar ve artan gerilimden duyduğu endişeyi dile getirdiği kaydedildi.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

17 Ocak 2026 tarihinde İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan ile yaklaşık iki buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede Sayın Öcalan, Barış ve Demokratik Toplum Sürecine bağlı olduğunu ve 27 Şubat perspektifinin geçerliliğini koruduğunu ifade etti. Bu çerçevede gerekli adımların atılarak, sürecin ilerletilmesinin önemine bir kez daha vurgu yaptı.

Görüşmenin ana gündemi ise Suriye’de yaşanan gelişmelerdi. Çatışmalar ve artan gerilim nedeniyle son derece endişeli olduğunu belirten Sayın Öcalan, bu durumu Barış ve Demokratik Toplum Sürecini baltalama girişimi olarak değerlendirdi. Suriye’deki tüm sorunların ancak diyalog, müzakere ve ortak akılla çözülebileceğini ve çözülmesi gerektiğini ısrarla vurguladı.

Kendisinin de bu sorunun konuşularak çatışma zemininden çıkarılması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi. Bu konuda tüm aktörlerin ve tarafların üzerlerine düşen pozitif rolü oynamalarına ve özenle sorumlu davranmalarına dair çağrısını yineledi.