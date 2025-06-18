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İmralı heyetinin yeni üyesi belli oldu!

Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından boşalan İmralı Heyeti üyeliğine, DEM Parti Mardin Milletvekili ve eski HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar getirildi.

Haber Merkezi
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İmralı heyetinin yeni üyesi belli oldu!
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Kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden eski TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ardından, İmralı Heyeti’nde oluşan boşluk yeni bir isimle dolduruldu. Edinilen bilgilere göre, DEM Parti yönetiminin yaptığı değerlendirmeler sonucunda, Mardin Milletvekili ve önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Prof. Dr. Mithat Sancar heyetin yeni üyesi olarak belirlendi.

Sancar da da heyete dahil oldu

T24'ün haberine göre İmralı Heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la son olarak 21 Nisan’da görüşme gerçekleştirmişti. Söz konusu heyette, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Avukat Özgür Erol’un yanı sıra, Önder de yer alıyordu. Sancar'ın da heyete dahil olmasıyla birlikte, bir sonraki İmralı ziyaretinde yeni görev paylaşımıyla sürecin devam etmesi bekleniyor.

Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sancar’ın heyete dahil edilmesi kararı, tecrübesi ve sürece olan katkısı göz önünde bulundurularak alındı. Sancar, geçmişte yürütülen çözüm sürecinde de anayasa hukukçusu kimliğiyle aktif roller üstlenmişti.

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