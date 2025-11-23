İmralı ziyaretinin detayları belli oldu: İşte teröristbaşı Öcalan'a sorulacak soru

Meclis heyetinin İmralı’da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la yapacağı görüşmeye ilişkin teknik detaylar belli oldu.

TBMM’de Terörsüz Türkiye süreci için kurulan komisyon üyelerinden oluşan heyetin İmralı ziyareti konusunda kapsamlı bir hazırlık yapılıyor. Mevzuata göre terör suçlarından hükümlü ve tutuklu olanların milletvekilleri tarafından ziyaret edilmelerinde Adalet Bakanlığının yazılı izni aranıyor. Bu sebeple, Meclis’ten İmralı’ya gidecek milletvekillerinin Adalet Bakanlığına resmî başvuru yapması gerekiyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bu başvurunun bugün yapılması bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis karar alırsa, bunu uygulamaya koyacaklarını açıklamıştı. Bu ziyarette Adalet Bakanlığı sadece bürokratik işlemlerin tamamlanmasında rol oynayacak.

MİT organize edecek

Heyetin ulaşımı, görüşme ve diğer teknik detayların tamamı MİT tarafından organize edilecek. Bu sebeple görüşme sırasındaki oturma düzenine kadar her aşaması için MİT tarafından hassas bir çalışma yapılıyor. Pazartesi veya salı günü yapılması beklenen görüşme için İmralı’ya ulaşımın ise helikopterle sağlanacağı ifade ediliyor.

Tutanak tutulabilir

Bu arada Meclis komisyonunun şimdiye kadarki tüm görüşmeleri tutanak altına alındı. Komisyon tutanakların tamamı kapalı toplantılar hariç yayınlandı. Terör örgütü elebaşı Öcalan’la yapılacak görüşmede de tutanak tutulacaksa, bunun Meclis’te görevli stenograflar tarafından değil, yine MİT görevlileri tarafından yerine getirilmesi ifade ediliyor.

Görüntü paylaşılmayacak

Görüşmeden ses kaydı, görüntü veya fotoğraf alınacağı, ancak bunların yayınlanmayacağı belirtiliyor. AK Parti kaynakları, İmralı ziyareti konusunda kamuoyunda bir tepki oluştuğunu gördüklerini, bu nedenle fotoğraf yayınlanmasının düşünülmediğini dile getirdi.

İşte Öcalan'a sorulacak soru

Terör örgütü elebaşı Öcalan’ın 27 Şubat’taki çağrısına ilişkin genel bir değerlendirme yapmasının beklendiği görüşmenin daha sonra soru cevap formatında devam edeceği ifade ediliyor. Öcalan’ın 27 Şubat’ta terör örgütü PKK’ya yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısının YPG’yi kapsayıp kapsamadığına yönelik tartışmalara da bu görüşmede son nokta konulması planlanıyor. Meclis heyetinin Öcalan’a soracağı ilk sorulardan biri çağrısının YPG’yi de içerip içermediği olacak.