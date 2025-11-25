İmralı'da ne konuşuldu? Görüntü alındı mı? Şamil Tayyar ayrıntıları yazdı

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda Cuma günü alınan kararla komisyonun AK Parti, MHP ve DEM Parti üyelerinden oluşan bir heyet dün İmralı'ya giderek PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

İmralı'ya ziyareti gerçekleştiren heyette AK Parti'den Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP'den İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ve DEM Parti'den Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer almıştı.

Ancak görüşmede konuşulanlar hakkında bir açıklama yapılmamış, sadece komisyona bilgi verilecek denilmişti.

Eski AK Parti milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar 'İmralı notları' başlığı ile bir paylaşım yaparak tarihi görüşmenin ayrıntılarını yazdı.

Tayyar, AK Partili Yayman'ın neden görüşmeye gitmediğinden, görüşmede neler konuşulduğundan, görüntü ve kayıt alınıp alınmadığına kadar bir çok ayrıntı verdi.

İmralı Notları.



Öncesinde Hüseyin Yayman’a haksızlık yapıldığını belirteyim.



Tanımadığı, bilmediği, sonradan PKK yayın organı olduğu, DEM tarafından bilgilendirildiği anlaşılan bir tv kanalı temsilcisinden İmralı ziyaretini gizliyor.



Tayyar'ın İmralı Notları başlıklı paylaşımı:

Doğrusunu yapmış, malum ziyaretin bir de güvenlik boyutu var.

Ziyarete gelince.

Yaklaşık 3 saat süren görüşmede heyet üyeleri, Öcalan’la hatıra fotoğrafı çektirmemişler.

DEM’li üye hatıra fotoğraf çektirmek istese de hevesi kursağında kalmış.

Ziyarete yoğun tepki varken fotoğraf çektirip milletin gözüne sokmak büyük hata olurdu.

Ancak, devlet görüşmeyi görüntülü kayıt altına almış.

Kamuoyundaki tüm kaygılar soru olarak yöneltilmiş.

Özellikle 2 konu:

-PKK fesih ve silahları bırakma kararı aldı ama pratikte bu süreç istendiği gibi neden ilerlemiyor?

-Suriye’deki YPG sorunu neden çözülemiyor?

Öcalan, özetle Suriye’deki YPG dahil sürecin önündeki tüm engelleri aşabileceklerini söylüyor.

Ama bunun için çizdiği bir yol haritası var.

Detayına girmeyeyim.

İşte görüşmedeki o kritik notlar bugün devletin zirvesine aktarıldı.

Umut verici bulundu ama aşılması gereken hala ciddi engeller var.

Kanaatime gelince…