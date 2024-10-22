İmralı'dan Bahçeli'nin açıklamasına cevap gelecek mi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik çağrısının yankıları sürerken, yeni gelişmeler yaşanabileceği iddia ediliyor. Gazeteci İrfan Aktan, katıldığı Artı TV’de, yarın önemli bir gelişme yaşanabileceğini belirterek, “Birincisi hükümet kanadından bir açıklama gelebilir. İkinci ihtimal Kandil’den bir açıklama gelebilir. Ve bana göre daha muhtemel bir olasılıksa, Öcalan’dan bir açıklama gelebilir” ifadelerini kullandı. DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık ise, önümüzdeki günlerde daha önemli gelişmelerin yaşanabileceğini söyledi.

Bahçeli’nin Öcalan çağrısı gündemde

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik çağrıda bulunarak, tartışmaların fitilini ateşledi. Bahçeli, Öcalan’ın örgütün lağvedildiğini TBMM kürsüsünden açıklaması gerektiğini dile getirdi.

Bahçeli’nin çağrısında kullandığı ifadeler dikkat çekiciydi: “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız.”

"Öcalan’dan açıklama gelebilir" iddiası

Gazeteci İrfan Aktan, Artı TV’de Ali Duran Topuz ile yaptığı Dipnot programında çarpıcı bir iddia ortaya attı. “Bugün öğrendiğim bir bilgiye göre yarın bugünküne benzer bir gelişme yaşanacak” diyen Aktan, Kürt siyasetinden önemli bir kişinin kendisine, yarın için önemli bir gelişmenin yaşanabileceğine dair imada bulunduğunu aktardı.

Aktan, yarının Bahçeli’nin sözlerinin yankı bulacağı bir gün olabileceğini belirterek, “Ne olabilir? Birincisi hükümet kanadından bir açıklama gelebilir. İkinci ihtimal Kandil’den bir açıklama gelebilir. Zira onlar da bugüne kadar bütünlüklü bir değerlendirme yapmadılar. Ve bana göre daha muhtemel bir olasılıksa, Öcalan’dan bir açıklama gelebilir” şeklinde konuştu.

Sakık: "Önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler olabilir"

DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık ise Bahçeli’nin Öcalan’a yönelik sözlerine dair T24’ten Candan Yıldız’a konuştu. Sakık, Bahçeli’nin sözlerini değerlendirdiği açıklamasında, "Alevilere ait bir sözdür: İyilik iyidir. Bu topraklarda konuşmak iyidir. Bahçeli’nin sözlerinin altının doldurularak ret ve inkardan müzakere aşamasına gelindiğinin gösterilmesi gerekiyor" dedi.

Konuşarak sorunların çözülebileceğini ifade eden Sakık, "Bu topraklarda konuşarak her türlü sorunumuzu çözebiliriz. Bahçeli’nin Öcalan’a ilişkin sözlerine hiç şaşırmadım. Önümüzdeki günlerde daha önemli gelişmelerin olabilme ihtimalini yüksek görüyorum. Göreceğiz, bakacağız, bekleyeceğiz" dedi.

Bahçeli’nin tarihi nitelikteki çıkışının ardından, gözler şimdi Öcalan’dan gelebilecek olası bir açıklamaya çevrildi.