İmralı’dan silah bırakma çağrısı! MSB kaynakları: PKK derhal silahlarını teslim etmeli

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve örgütün lağvedilme çağrısını değerlendirdi.

MSB kaynakları, “Örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Yapılan çağrıda olduğu gibi PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların; terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhâl koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir” dedi.

MSB kaynakları, “27 Şubat’ta terör örgütüne, silahları bırakma ve örgütü lağvetme ile ilgili bir çağrı yapıldı. Örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Yapılan çağrıda olduğu gibi PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların; terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhâl koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir. Metinde yer almayan ateşkes gibi hususlar gündeme getirilerek kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılmamalıdır. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi, sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır. Terörle mücadelede elde edilen başarıda en büyük paya sahip olan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin ailelerinin yeri, her zaman başımızın üzerindedir. Devletimiz aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerine daima sahip çıkacak, uğruna can verdiğimiz değerlerimizi korumaktan asla geri durmayacaktır” açıklamasını yaptı.

Türk F-16’larının şam üzerinde uçuş yaptığı iddiası

Bakanlık kaynakları, İsrail medyasında, “Türkiye’nin Suriye’de 3 yeni üs kuracağına ilişkin haberler ve sosyal medyada İsrail’in Şam’a gerçekleştirdiği saldırının ardından Türk

F-16’larının Şam’da uçuş yaptığına ilişkin haberlerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

“Bölgeden gelen algı yaratma maksatlı haberlere ihtiyatla yaklaşılması gerekmektedir. Bahse konu haberler doğru değildir. Bu tür haberlerin Bakanlığımız ile irtibata geçilerek teyit edilmesi önemlidir. Önceliğimiz komşumuz Suriye’de kalıcı bir güvenlik ve istikrarın sağlanmasıdır. Bu kapsamda Suriye’nin savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız, yeni yönetimle yakın iş birliği ve koordinasyon içinde sürdürülmektedir.”

Avrupa güvenlik mimarisi

Bakanlık kaynakları, Avrupa güvenlik mimarisine ilişkin sorular üzerine de şunları kaydetti:

“NATO ve AGİT üyesi, AB’nin ise aday ülkesi olarak Türkiye, gelişen savunma sanayisi, bölgesel krizlerin çözülmesinde üstlendiği önemli roller ve güçlü ordusuyla Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bu süreçte, Avrupa güvenliğinin ülkemiz olmadan sağlanması mümkün değildir. Ancak, ülkemizin AB’nin savunma girişimlerine katılımının siyasi gerekçelerle engellenmeye devam edilmesi çok yanlış bir tavır olacaktır. Avrupa’nın güvenlik alanındaki endişelerinin arttığı bu dönemde, ülkemizin AB'nin savunma çabalarına tam katılımı Avrupa’nın küresel anlamda bir aktör olması için de elzemdir.”

Ukrayna'ya asker gönderileceği iddiası

Bakanlık kaynakları, Ukrayna’ya Barış Gücü kapsamında Türk askerinin gönderileceğine yönelik haberlerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: “Adil ve kalıcı bir barışa, her iki tarafın da eşit ve hakkaniyetli bir şekilde temsil edilmesiyle ulaşılabileceğine yönelik görüşümüz bakidir. Ülkemiz bu süreçte bölgede barışın sağlanması, Karadeniz’in bir barış denizi olarak kalması ve Ukrayna’nın yeniden inşasına yönelik her türlü yapıcı girişim desteklenmeyi sürdürecektir. Bununla birlikte savaşın sona erdirilmesine yönelik çok boyutlu diplomatik girişimleri Devletimizin ilgili kurumları ile yakın koordine içerisinde takip ediyoruz. Muhtelif mecralarda dile getirilmekle birlikte henüz kavramsal bir çerçeveye oturtulamamış olan bir misyona katkıda bulunma konusu, bölgesel istikrar ve barışın tesisi için gerekli görüldüğü takdirde ilgili tüm taraflarla karşılıklı olarak değerlendirecektir. ”

ABD'de tatbikat

Bakanlık kaynakları, ABD’de düzenlenecek Red Flag-2025 tatbikatına ilişkin sorulara şunları söyledi: “10-21 Mart tarihleri arasında ABD’de düzenlenecek Red Flag-2025 Karma Hava Harekâtı tatbikatına ülkemiz tarafından 5 adet F-16 uçağı ve 73 personel ile sekizinci kez katılım sağlanmaktadır. Uçaklarımız ve personelimizin ABD’ye intikali tamamlanmıştır.

Bahse konu tatbikat ilk olarak 1975 yılında icra edilmeye başlanmıştır. Her yıl 3-6 kez Nevada’da Red Flag; 4-6 kez, Alaska’da Red Flag-Alaska ismiyle icra edilen tatbikata ülkemiz tarafından son olarak 2016’da katılım sağlanmıştır.”

Bakan ve komutanlardan Özgür Özel'e dava

Bakanlık kaynakları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamaları sonrasında Kuvvet Komutanlarının dava açıp açmadığına dair sorular üzerine şunları söyledi:

“Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamaların kabul edilemez olduğunu ve tüm yasal hakların kullanılacağını geçen hafta ifade etmiştik. Bu kapsamada Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarımız ile Genelkurmay Başkanımız ve Milli Savunma Bakanımız ayrı ayrı manevi tazminat davası açmıştır.”

Tuğgeneral Hakan Tutucu’nun emekliliğini istemesi

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı Tuğgeneral Hakan Tutucu’nun emekliliğini istediğine dair sorular üzerine şunları söyledi: “TSK’da emeklilik müracaatı mevcut mevzuat kapsamında Ocak/Şubat ve Temmuz/Ağustos aylarında yapılabilmektedir.

Bunun dışında yapılacak emeklilik taleplerinin onaylanması Kuvvet Komutanlarının yetkisinde olup, Ocak/Şubat ve Temmuz/Ağustos aylarında yapılan emeklilik talepleri onaylanmak zorundadır.

Bu kapsamda, Tuğgeneral Hakan Tutucu kendi isteğiyle 28 Şubat’ta emeklilik dilekçesini vermiştir. Talebi uygun görülerek onaylanmıştır. Basında çıkan görevlendirme haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.”

26 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı, bu hafta milli mücadelenin simge yerlerinden Makine ve Kimya Endüstrisi İmalât-ı Harbiye Müzesi’nde düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, toplantıda savunma ve güvenlik alanındaki güncel gelişmelere ilişkin şunları söyledi:

Terörle mücadele vurgusu

“Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; ülkemiz ve bölgemizin güvenlik ve istikrarına yönelik terör tehdidini tamamen ortadan kaldırmak için kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla sürdürdüğü operasyonlar sonucu; Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil; Son bir haftada 26, 1 Ocak’tan bugüne kadar ise 478 (Irak 195 / Suriye:283) terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin beka ve güvenliği için bölgedeki operasyon ve arama-tarama faaliyetlerine devam edecek, terörle mücadelesini tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla sürdürecektir. Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8’i terör örgütü mensubu olmak üzere 99 şahıs yakalanmış, 1.357 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

Suriye'ye Askeri Ataşe

Savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızın devam ettiği Suriye’ye görevlendirilen Askerî Ataşemiz 2 Mart’ta göreve başlamıştır."