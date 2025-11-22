  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu

İktidarın ‘Terörsüz Türkiye’ olarak adlandırdığı çözüm süreci için kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, terör örgütü elebaşı Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya göndereceği heyet belli oldu

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İmralı heyetinde AK Parti'den Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP'den İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ve DEM Parti'den Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer alacak.

Tarihi oylama sonuçlandı: Komisyon, İmralı'ya gidiyorGündem

 

'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 18'inci toplantısında, İmralı'yı ziyaret etme kararı alındı. Karar kapsamında komisyonda grubu bulunan AKP, MHP ve DEM Parti'den milletvekillerin yer alacağı heyet İmralı'ya gidecek. Heyette; AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkan Vekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer alacak. Öte yandan CHP'nin ardından Yeni Yol Grubu'nun da heyete temsilci vermeyeceği öğrenildi. 3 kişiden oluşacak heyetin, İmralı Adası'na gerçekleştireceği ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapılacak. 

