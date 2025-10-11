"İmralı'ya komisyondan 5 kişilik heyetin gitmesi planlanıyor" diyen Buldan'a CHP'li Emir'den yanıt

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, "Meclis'te grubu bulunan partilerin temsilcilerinden oluşan 5 kişilik heyetin gitmesi planlanıyor. Bize verilen bilgi bu şekilde" demişti. Buldan'ın bu açıklamasını CHP Grup Başkanvekili ve partinin komisyon üyesi Emir, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı’ya gideceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Emir: Tartışma ya da bir anlaşma söz konusu değil



CHP'li emir açıklamasında "Komisyonun İmralı’ya gitmesi ile ilgili herhangi bir gündem oluşmamıştır. Herhangi bir anlaşma veya tartışma söz konusu değildir. Daha öncesindeki komisyon toplantılarımızda veya komisyon toplantılarına hazırlık olmak üzere Sayın Meclis Başkanı'nın başkanlığında Grup Başkanvekilleri olarak yaptığımız toplantıların hiçbirinde İmralı’ya gidiş gündem yapılmadı. Bu konuyla ilgili olarak Meclis Başkanı herhangi bir görüş alma ihtiyacına girmedi. Komisyonun gündeminde İmralı’ya gitmek yoktur. Ve böyle bir tartışma olmamıştır. Böyle bir anlaşma hiçbir şekilde söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Buldan, "5 kişilik heyet gidecek" demişti

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan üyelerin İmralı'ya gideceğinin planlandığını söylemişti.

Buldan, "Grubu bulunan partilerin temsilcilerinden oluşan 5 kişilik heyetin gitmesi planlanıyor. Bize verilen bilgi bu şekilde" demişti.