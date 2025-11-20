"İmralı'ya ziyaret" toplantısı: CHP kararını yarın açıklayacak

Süreç Komisyonu, yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. Komisyonda İmralı'ya ziyaret gündemi ele alınacak.

CHP, İmralı'ya ziyaret gündeminin ele alındığı toplantı sona erdi.

Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlık etti. Toplantıda ayrıca süreç komisyonunun üyesi olan CHP'li vekiller de yer aldı.

BirGün'de yer alan habere göre toplantıda, ziyaret konusunun kurullarda değerlendirilmeye devam edileceği, nihai kararın yarın açıklanacağı öğrenildi.

Oylama yapılması bekleniyor

Süreç Komisyonu yarın gerçekleştireceği toplantısında İmralı'ya ziyaret gündemini ele alacak. Ziyaret için oylama yapılması bekleniyor.

Komisyonun çalışma usul ve esaslarına göre toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğundan oluşuyor.

Kanun teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla alınırken diğer hususlarda karar yeter sayısı, "toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu" olarak uygulanıyor.

Ayrıca komisyon, usul ve esaslarda yer almayan haller için karar yeter sayısıyla usul belirleyebiliyor.