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İmza platformu Change.org, Türkiye'de erişime engellendi

Kullanıcıların çeşitli konularda imza kampanyaları düzenlediği Change.org, mahkeme kararıyla Türkiye'de erişime engellendi.

Haber Merkezi
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İmza platformu Change.org, Türkiye'de erişime engellendi
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Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan, toplumsal olaylardan çevre sorunlarına kadar pek çok konuda dijital imza kampanyaları başlatılmasına olanak tanıyan küresel platform Change.org erişime kapatıldı.

Change.org’a yönelik erişim engeli kararı Manisa'dan geldi. Kula Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar, 17 Haziran 2026 tarihinde resmiyet kazandı.

2026/337 sayılı karar doğrultusunda platformun ana alan adı ve ilişkili bağlantıları BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından engellendi.

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