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İmzalar atıldı, Samsun'da toplu taşımadaki grev sona erdi

Samsun'da toplu taşıma hizmeti veren SAMULAŞ ile yetkili sendika arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuç verdi, atılan imzaların ardından grev sona erdi.

Haber Merkezi
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İmzalar atıldı, Samsun'da toplu taşımadaki grev sona erdi
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Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası'nın (Demiryol-İş) sürdürdüğü toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Sendika, SAMULAŞ'ta grev kararı alındığını duyurduktan 7 gün sonra bu kez de imzaların atılarak grevin sonlandırıldığını bildirdi.

Grevin sona erdiğini ifade eden Demiryol-İş Sendikası Sivas Şube Başkanı Feyzullah Duman, “3 aydır toplu sözleşme görüşmelerimiz devam ediyordu. Bugün itibarıyla toplu iş sözleşmesi imza altına alındı. Bu süreçte Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’a emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sonuç tam hedeflediğimiz gibi olmasa da isteklerimizin birçoğu yerine gelmiştir. Bu anlamda biz de taleplerimizin birçoğunun yerine geldiğini gördüğümüz anda sözleşmeyi imzaladık. Sözleşmemiz 2 yıl geçerli olacak. Yaklaşık 800 civarı personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

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