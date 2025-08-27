İnan Güney hakkında yeni soruşturma açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in makam odasında yapılan aramada ele geçirilen belgelere ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılıktan yapılan duyuruda, emniyet mensuplarına teslim edilen belgelerin Beyoğlu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen eski tarihli bazı ihalelere dair bilgi notları içerdiği bildirildi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu evraklarla ilgili ayrı bir soruşturma numarası üzerinden işlem başlattı.