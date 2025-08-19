Tutuklanan İnan Güney Silivri'den ilk mesajını gönderdi

Dün akşam tutuklanan ve ardından görevden uzaklaştırılan CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden bir mesaj yayımladı.

Güney, kendisini cezaevinde ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç aracılığıyla kamuoyuna ve CHP Beyoğlu örgütüne ulaştırdığı, kendi el yazısıyla kaleme aldığı mesajlarla seslendi.

İnan Güney’in Silivri Cezaevi’nden ilk mesajları şu şekilde;

"Değerli Dostlarım…

Beyoğlu’nun hakkı bize emanet diyerek çıktığım halka hizmet yolunda bir buçuk senede çok çalıştık, çok iş yaptık, çok ürettik. Bana güvenenlerin sorumluluğunun hep omuzumuzda olduğunun bilincinde olarak onlara mahcup olmadık. Yol sürecek; bize Silivri zindanı yolunda mücadele, sizlere ülkeyi özgürleştirmek yolunda mücadele düştü.

Kazanacağımıza olan inancımla hepinize dostça selamlar.

Değerli Beyoğlu Örgütüm…

Beyoğlu’nun sokaklarında, caddelerinde adım adım gezdiğim, ter döktüğüm yol arkadaşlarım…

Birlikte başardık, ancak yol devam ediyor.

Bu yolda bize Silivri zindanında dik durmak, size sokakta, sahada dimdik çalışarak, hizmet ederek Beyoğlu’nun güçlendirmek düşüyor. Dostça kalın…"