İnan Güney, Silivri’den seslendi: Haksızlığa alet olanlar insan içine çıkamayacak

Tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderilen CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, sosyal medya hesabından paylaştığı mektupla halka seslendi.

Güney, “30 yıllık ezberi bozduğumuz, seçimi kazandığımız, kazandıktan sonra da Beyoğlu Belediyesi’ni Türkiye’nin en başarılı ilçe belediyelerinden biri haline getirdiğimiz için hedef alındım” dedi.

"Beyoğlu sevdalısı bir ekiple çalıştım"

Bunu tek başına başarmadığını, “tamamı Beyoğlu sevdalısı Beyoğlu’na adanmış bir ekiple” çalıştığını belirten Güney, “Bugün bana en yakın çalışan özel kalem müdürüm, şoförüm, korumam da tutuklu. Bazıları okul çağındaki evlatlarından, kimisi ise yeni evlendiği eşinden ayrı düştü. Adaletsizliğin ateşi, bir sürü güzel kalbi yakıp kavurdu” ifadelerini kullandı.

Güney, çalışma arkadaşlarıyla ilgili olarak, “Arkadaşlarım, sabah işe gelip akşam çıkan insanlar olmadılar. 24 saat Beyoğlu için fedakarca çalışan, işini gönülden yapan, aldığı maaşın her kuruşunu sonuna kadar hak eden, temiz insanlardır” değerlendirmesini yaptı.

Siyasi olarak hedef alındım, iftiralarla tutuklandım.



30 yıllık ezberi bozduğumuz, seçimi kazandığımız, kazandıktan sonra da Beyoğlu Belediyesi’ni Türkiye’nin en başarılı ilçe belediyelerinden biri haline getirdiğimiz için hedef alındım.



Ben bunu tek başıma başarmadım. Tamamı… pic.twitter.com/tixgEjlfu0 — inan güney (@inanguney) August 21, 2025

"Haksızlığa alet olanlar insan içine çıkamayacak"

“Gecekondularda büyümüş, sokakta yetişmiş, fırtınalara direnmiş bu ekip, bu ayazı da sapasağlam atlatacak” mesajı veren Güney, sözlerini şöyle noktaladı:

“Siyasi hırsla, pırıl pırıl çalışma arkadaşlarıma ve ailelerine çektirilen cezayı ise tarih yazacak. Adalet tecelli ettiğinde, bu haksızlığa alet olanlar insan içine çıkamayacak.

Toprağından güç alıp boy vermiş yemyeşil bir ağacın dallarını kırmak istediler.

Ancak, biz Beyoğlu’nun ta kendisiyiz. Bizim kökümüz gibi gövdemiz de kuvvetlidir.”