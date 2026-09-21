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İnan Güney'den Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaret

İBB Davası kapsamında tahliye edilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Haber Merkezi
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İnan Güney'den Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaret
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İBB Davası kapsamında tahliye edilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Ziyarete ilişkin CHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, görevi boyunca halkçı belediyeciliğin eşsiz örneklerini sergileyen, tüm zorlu süreçlere rağmen Hak’tan ve halktan yana mücadelesinden vazgeçmeyen, atadan dededen partili, 33 yıllık CHP üyesi, 49 yıllık Beyoğlu’nun evladı Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney’i Genel Merkezimizde kabul etti. Baba ocağımız öz evlatlarıyla her zaman güçlü" denildi.