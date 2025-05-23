İnan Kıraç'ın kaçırılma iddiasına soruşturma başlatıldı: 2 kişi gözaltında

İstanbul'da dün akşam saatlerinde iş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı yönünde iddialar ortaya çıktı. İddialarla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

Savcılık soruşturma başlattı

Açıklamada kaçırılma iddiasının doğru olmadığı belirtilirken, konuyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Hastane açıklama yapmıştı

İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı yönündeki iddialarla ilgili tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada şöyle denildi

"Sayın İnan Kıraç, 21 Mayıs 2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22 Mayıs 2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız."

Ne olmuştu?

İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı.

Dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti.

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporuna göre, fiili ehliyetinin olmadığı tespit edilen Kıraç'a, avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin'i geçici olarak vasi atamıştı.

Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde 4 Mart'ta görülen davanın ilk duruşmasında, Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki vasilik davasının sonucunun beklenilmesine karar verilmişti.