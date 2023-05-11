İnce adaylıktan çekildi: Oy pusulaları değişecek mi?

14 Mayıs seçimlerine yalnızca 3 gün kala siyasi kulisler Muharrem İnce'nin adaylıktan çekileceği haberi ile çalkalandı.

Memleket Pertisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kurmayları ile planlanmayan bir toplantıya başladı... Tüm gözler Memleket Partisi Genel Merkezi'ne çevrildi.



Beklenen açıklama saat 14.00'da geldi. Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Peki Muharrem İnce'nin çekilmesiyle birlikte oy pusulaları değişecek mi? Yurt dışında kullanılan oylar ne olacak?

CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu konuyla ilgili Sputnik'e konuştu.



Yakupoğlu, sürecin fiili olarak bir şey değiştirmediğini belirterek, “Muharrem İnce çekildiğinin açıkladı ama fiili orak bu çekilme söz konusu olmuyor. YSK adaylıkları kesinleştirdikten sonra çekilme gerçekleşmiyor. Seçimde oy pusulasında Muharrem İnce’nin resmi bulunmaya devam edecek ve İnce’ye oy veren olur ise bu onun hanesine yazılmaya devam edecek. YSK’nın önceki uygulamaları da bu şekilde” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı adaylarından biri çekilirse ne olur?

Oy pusulalarının basımının sona ermesinden sonra, YSK Temsilcisi Avukat Mustafa Tolga Öztürk Twitter hesabından yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı adaylarından birinin çekilmesi durumunda olacakları yazdı.

Muharrem İnce'nin çekilmesinden sonra merak edilen soruların başında oy pusulalarının değişip değişmeyeceği geliyor...

YSK Temsilcisi Öztürk, adaylıktan çekilme durumunda olacakları şöyle sıraladı:

* Cumhurbaşkanı adaylarından birinin seçimden çekilmesi durumunda oy pusulası değiştirilmez.

* Adayın aldığı oylar geçersiz sayılmaz.

* Çekilen adayın %50+1 alması durumunda ise 2. Turda 2. Aday Ve 3. Aday ikinci tura kalmış kabul edilir ve seçimler iki aday arasında gerçekleşir.