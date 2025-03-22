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İnce: Ankara’dan yola çıkıyorum, yarın Saraçhane’de olacağım

 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gözaltına alınan İBB Ekrem İmamoğlu'na destek için Saraçhane'ye gideceğini açıkladı.

Haber Merkezi
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İnce: Ankara’dan yola çıkıyorum, yarın Saraçhane’de olacağım
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 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara’dan yola çıkıyorum, yarın Saraçhane’de olacağım. Yarın Ekrem İmamoğlu’na destek vermek için önce Çağlayan Adliyesi’nde daha sonra Saraçhane’de olacağım. Bu hukuksuzluğa hep beraber direneceğiz!" ifadelerini kullandı.

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