İnce: Ankara’dan yola çıkıyorum, yarın Saraçhane’de olacağım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara’dan yola çıkıyorum, yarın Saraçhane’de olacağım. Yarın Ekrem İmamoğlu’na destek vermek için önce Çağlayan Adliyesi’nde daha sonra Saraçhane’de olacağım. Bu hukuksuzluğa hep beraber direneceğiz!" ifadelerini kullandı.