İnce ve Oğan'dan cumhurbaşkanlığına adaylık başvurusu

Zafer Partisi öncülüğünde kurulan Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Sinan Oğan, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK), cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulundu.

Başvuru sonrası açıklama yapan Oğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde, Ata İttifakı'nın adayı olarak müracaat ettiklerini belirtti.

Sinan Oğan, "Türk milliyetçileri" ve "Atatürkçüler" olarak yarışta var olduklarını, Türkiye'nin, HDP ile HÜDA-PAR arasında sıkıştırılmasına razı gelmeyeceklerini söyledi.

Türkiye'de liyakatsizlik sorunu bulunduğunu ve ekonomik sorunların yaşandığını vurgulayan Oğan, şöyle devam etti:

"Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler olarak biz, 'Bu yarışta varız' dedik. Çarşamba günü başlayacak imza süreciyle beraber çok hızlı şekilde imzayı toplayıp yarışta yer almak istiyoruz. Seçimlerin ikinci tura kalacağını ve ikinci turda bu seçimleri alacağımızı düşünüyoruz. İkinci tur için Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerin iddialı bir adayı olarak sahada olacağız. En genç, en dinamik adayı olarak. Memlekette kanayan birçok yara var. Hala Fırat Çakıroğlu'nun yarası dinmemiş, hala Sinan Ateş'in yarası dinmemiş. Tüm bunların, haksızlıkların, hukuksuzlukların ve ülkemizdeki herkesin tüm renkleriyle, tüm kökenleriyle Türk milletinin bir ve bütün olması için sahadayız."

İnce de başvurdu

Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce de adaylık başvurusu yapmak üzere YSK'ya gitti. Başvuru sonrası açıklama yapan İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili tartışmalar konusunda, "Altılı masa bu itirazı yapamıyor. Anayasaya aykırı ama biz kabul ediyoruz diyorlar. Biz ilkeli insanlarız, günü geldiğinde itirazımızı YSK'ya yapacağız." dedi.

İnce, "Göreceksiniz, bu kampanyayı 30'un üzerinde bir oyla tamamlayacağız. Seçim 2. tura kalacak. İkinci turda da 60'ın üzerinde oyla Cumhurbaşkanı seçileceğim." diye konuştu.

Gün içinde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de adaylık başvurusunda bulundu.