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İnce'den diploma çağrısı: Erdoğan dahil herkesin ki araştırılsın

Muharrem İnce, sahte diploma iddialarıyla ilgili tüm siyasetçilerin ve bürokratların diplomalarının araştırılması çağrısında bulundu.

Haber Merkezi
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İnce'den diploma çağrısı: Erdoğan dahil herkesin ki araştırılsın
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Muharrem İnce sosyal medya hesabından sahte diploma iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. İnce "Türkiye, bu sahte diploma skandalından kurtulmalıdır. Sahte diplomalılar detaylıca araştırılmalı ve bu rezalet en kısa sürede sona erdirilmelidir. Tuğla çekilmeli, altında kim kalıyorsa kalmalıdır! Ben Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik / Kimya Öğretmenliği bölümü (4 yıllık Lisans) mezunuyum ve meydan okuyorum; Cumhurbaşkanı dahil tüm siyasetçilerin ve bürokratların diplomaları araştırılsın, kimin sahte kimin gerçek ortaya çıkarılsın!" dedi.

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