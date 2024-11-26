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İnce'den Özdağ'a tepki: Hepiniz aynısınız, Atatürk düşmanısınız

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, Alparslan Türkeş’in doğum gününde İsmet İnönü’ye yönelik ifadeleri tartışma yarattı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Özdağ’a tepki göstererek “Hepiniz aynısınız, Atatürk düşmanısınız” dedi.

Haber Merkezi
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İnce'den Özdağ'a tepki: Hepiniz aynısınız, Atatürk düşmanısınız
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MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş’in doğum gününde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yle ilgili ifadeleri tartışma konusu oldu. 

Özdağ paylaşımında “Bugün rahmetli Alparslan Türkeş’in ad günü. İşgal altındaki Kıbrıs’ta doğdu. Türkiye’ye geldi, subay oldu. 19 Mayıs 1944’de İsmet İnönü’nün “Türk milliyetçisi olmak her Türk için bir görevdi, bundan sonra haktır” şeklinde konuşması ile başlayan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesinden uzaklaşmasına hayatı boyunca muhalefet etti. Türk birliği düşüncesini siyasette temsil etti ve bu rüyası büyük ölçüde gerçekleşti. Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu. Bölücü örgüt yandaşlarına cevabı ise “Ne mozaiği ulan, yıkılın köpekler” oldu. Vefaat etmeden 1 saat önce verdiği son demeci Atatürk ile ilgili idi. “Atatürk Türklüğün Himalayasıdır” dedi.

"Hepiniz aynısınız, Atatürk düşmanısınız"

Özdağ'ın paylaşımının ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yaptığı paylaşımda “Atatürk’e söz söyleyemeyenler, Atatürk’ün yol ve silah arkadaşı, Milli Mücadelemizin kahramanı, Lozan’ın mimarı İsmet İnönü’ye hakaret etmektedir. Böyle yapanların Atatürkçülükleri de sahtedir, Atatürk’e ve İsmet İnönü’ye “iki ayyaş” diyenlerden farkı yoktur. Hepiniz aynısınız, Atatürk düşmanısınız.” diyerek tepki gösterdi. 

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