İnce’den seçim sonrası açıklama: Umut her zaman vardır
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçimin ikinci tura kalmasının ardından "Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın. Umut her zaman vardır." açıklamasını yaptı.
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dün gerçekleştirilen seçimlere ilişkin paylaşımda bulundu.
İnce, paylaşımında, “Gençler, evlatlarım, biz ‘Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim.’ diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gidenleriz. Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın. Umut her zaman vardır.” ifadelerine yer verdi.